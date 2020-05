Albisola Superiore. È stato organizzato questa mattina dalle attività del benessere quali parrucchieri, estetisti e tatuatori di Albisola Superiore un sit-in pacifico di fronte al Comune.

La manifestazione è stata realizzata in collaborazione con Confartigianato per chiedere al sindaco della città Maurizio Garbarini di farsi portavoce con il prefetto delle istanze della categoria che, secondo ordinanza, può riaprire solo a giugno, mettendo in pausa attività e professionalità per un altro mese, con ricadute pesanti sulla vita stessa delle imprese e sui risvolti lavorativi di dipendenti e titolari.

Foto 3 di 5









“Capiamo benissimo quello che è successo – afferma Marcella Maffei, rappresentante delle attività commerciali albisolesi per Confcommercio – ma noi ci sentiamo pronti come categoria perchè adotteremo tutte le misure e le dotazioni che potremo adottare (quando ci arriveranno le disposizioni precise dal Governo). Le nostre attività sono già indirizzate all’attenzione della salute delle persone, alla sanificazione dei locali e all’utilizzo di strumenti monouso o continuamente sterilizzati”.

Il sindaco Garbarini ha accolto la richiesta di aiuto delle attività albisolesi in difficoltà, dicendo: “Ringrazio tutti perché questa è una manifestazione che fa capire come il territorio voglia ripartire. Il nostro territorio ha bisogno di rivivere. Il Comune oggi sta cercando di assicurare un’apertura: stiamo lavorando con tutti gli assessori per ripartire con buonsenso. Vi posso assicurare che farò di tutto per avere contatti con il Governo, con la Regione affinché veniate aiutati”.

“Sono stato promotore, insieme a diversi altri sindaci inviando una lettera al prefetto, per chiedere chiarimenti sulle imposte che le attività commerciali e i cittadini devono pagare come la Tari e l’Imu. Il Comune non può azzerare al momento nulla perché altrimenti azzererebbe dei servizi come quelli ulteriori che sono stati messi in azione in queste giornate difficili. Oggi diventa veramente difficile assicurarvi altro. Da mercoledì riprenderemo il mercato rionale settimanale solamente con banchi dedicati agli alimentari e alle calzature per bambini. Auguro che intorno al 17 maggio avremo una riapertura delle vostre attività” conclude il sindaco di Albisola Superiore.

La rappresentante delle attività commerciali albisolesi, infine, ha ringraziato l’amministrazione comunale per aver ascoltato e accolto la loro richiesta di supporto e ha donato al sindaco, al vicesindaco Gambetta e all’assessore Ottonello i fiori con le etichette di tutte le attività commerciali del benessere che hanno partecipato all’iniziativa.