Albenga. “Scuola in fiore”, è un’idea nata da un gruppo di insegnanti della Scuola Primaria “T. Paccini” di Albenga, i quali, oltre alla presenza costante nella didattica a distanza, si sono interrogati su come aiutare i propri alunni a trascorrere questi giorni di isolamento.

“Nella nostra scuola, – hanno spiegato, – ogni anno, la primavera è salutata da molti eventi, primo fra tutti gli addobbi di aule, finestre, corridoi e atrio. È un momento di gioiosa creatività, dove insegnanti, Comitato genitori e alunni creano decorazioni e disegni meravigliosi”.

“Quest’anno tutto questo non è stato possibile, perciò abbiamo pensato di farlo virtualmente. ‘Decoriamo le nostre casa come fossero un pezzettino della nostra scuola’: questo è stato l’invito. L’idea è piaciuta e abbiamo ricevuto tantissime foto di vere ‘opere d’arte’, che non potevano rimanere nascoste nei nostri pc o smartphone”.

“Così è nata l’idea di creare una finestra virtuale che rappresenti tutte le finestre delle aule utilizzando una pagina Facebook, ribattezzata ‘Scuola in fiore’, affinchè tutti le possano ammirare”, hanno concluso.