Albenga, sicurezza in viale Pontelungo. L’assessore Vannucci: “Solite strumentalizzazioni”

Albenga. Con una lettera aperta l’assessore comunale di Albenga Mauro Vannucci risponde al consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti sul problema sicurezza in viale Pontelungo. Il riferimento è all’incontro di ieri degli esponenti della minoranza ingauno con gli abitanti e residenti della via albenganese.

“Preso atto di quanto annunciato sui social a seguito dell’incontro che hai avuto con i cittadini di Pontelungo osservo quanto segue. Innanzitutto, visto l’afflusso di persone intervenute, a parte i consiglieri di minoranza e qualche amico vicino, vorrei consigliarTi, per un eventuale altro incontro con i cittadini, di utilizzare la bellissima e caratteristica piazzetta San Siro, e non l’ampio piazzale antistante il comando della nostra polizia locale. Entrando, però, nel merito della questione, debbo precisare che il sottoscritto non ha dato forfait all’incontro fissato per ieri con i cittadini per non aver voluto ascoltare la loro voce, ma per impegni amministrativi improrogabili sempre e comunque nell’interesse della cittadinanza” spiega lo stesso Vannucci.

“Sono, come sai bene, quotidianamente tra la gente e mi rapporto con le persone, per quanto riguarda i settori di competenza, nell’ottica della collaborazione, risolvendo le varie problematiche giorno per giorno. Per quanto riguarda l’argomento di viale Pontelungo, da tempo, l’amministrazione, in collaborazione con le forze dell’ordine, e del comitato del controllo di vicinato, sta monitorando la situazione e stava seriamente prendendo in considerazione le proposte che state avanzando al sindaco. Insomma, ancora una volta, saputo delle intenzioni dell’amministrazione, sei voluto intervenire anticipando i tempi per poi prenderti ingiustamente i meriti ben conscio che, in realtà, non sono farina del tuo sacco”.

“Siamo ormai abituati a vederti sventolare la bandiera del vincitore, citando tutte le Tue qualifiche politiche, in tematiche dove non hai mai avuto alcuna ingerenza e soprattutto alcun merito”.

“Per quanto riguarda l’incontro con i cittadini, avevamo concordato che ci saremmo visti i primi giorni della prossima settimana ma hai voluto, come sempre, strumentalizzare la situazione secondo un metodo di fare politica che continuo a non condividere” conclude Vannucci.