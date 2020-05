Albenga. Rimessi a nuovo il sottopasso San Gottardo e il sottopasso tra via N. Sauro e via XXV Aprile ad Albenga. Si tratta di due importanti interventi sia dal punto di vista del decoro cittadino che, soprattutto, della sicurezza stradale.

I sottopassi sono stati ridipinti di bianco in modo da essere visivamente più luminosi e, quindi, sicuri per mezzi e pedoni. Afferma l’assessore Mauro Vannucci: “La nostra Amministrazione è sempre attenta alle tematiche relative alla sicurezza stradale e credo che questi interventi fossero particolarmente importanti proprio in quest’ottica. Così come è importante, anche in questo periodo pensare agli interventi pubblici da realizzare e portare a termine con una attenzione particolare alla bellezza che risana gli occhi e lo spirito”

Conclude l’Assessore Vannucci: “Colgo l’occasione per mandare un caloroso saluto a Francesco Papalia, fu lui, durante la passata Amministrazione ad avere l’idea di ridipingere di bianco il sottopasso San Gottardo, idea che ho apprezzato, condiviso e che adesso ripropongo.”