Albenga, le minoranze: “Dare priorità alla sicurezza in viale Pontelungo, cominciamo da qui”

Albenga. “Se l’assessore Mauro Vannucci, per aver disdetto l’appuntamento fissato, non incontra i residenti di viale Pontelungo, lo facciamo noi”. A dichiararlo sono i consiglieri di opposizione di Albenga Eraldo Ciangherotti, Cristina Porro, Gero Calleri, Roberto Tomatis e Riccardo Minucci, che, ieri pomeriggio, alle 17, nel piazzale del comando della municipale di Albenga, hanno “ascoltato le tante proteste di chi abita in un quartiere teatro di continue risse, spaccio e delinquenza”.

“Una zona dove, recentemente, nonostante tutte le restrizioni del covid19, sono stati registrati episodi di violenza tra stranieri per regolamenti di conti. Un viale dove occorre aumentare l’attenzione delle forze dell’ordine, con l’obiettivo mirato di servizi di prevenzione e repressione soprattutto dalle 17 in poi. I residenti chiedono un incremento dei servizi finalizzati a contrastare lo spaccio di droga, la microcriminalità e il vandalismo. L’episodio più grave, in ordine di tempo, è avvenuto pochi giorni fa quando, in una rissa tra connazionali stranieri, è spuntato addirittura un machete e fortunatamente solo il lavoro di indagine dei nostri Carabinieri ha permesso l’identificazione dei due balordi. I residenti sono esausti e segnalano spaccio diffuso fino a via dell’Apparizione, dove, in fondo alla strada, in corrispondenza di serre prospicienti la via, si è sviluppato un take away della droga molto redditizio per i venditori di morte”.

“Quattro le richieste che i consiglieri di Forza Italia e Lega Nord hanno raccolto e indirizzano subito all’attenzione del sindaco: pattuglia stanziale della municipale dalle 17 alle 22 per alcune settimane, lungo tutto viale Pontelungo; chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20, come in tutto il resto di Albenga; reperibilità h24 del comandante della municipale a disposizione dei consiglieri comunali che debbano segnalare situazioni di improvvisa criticità; musica secondo i limiti prestabiliti dal regolamento comunale, con verifica dei decibel da parte delle autorità”.

“Per conoscere le misure adottate dall’amministrazione comunale, abbiamo dato appuntamento alla popolazione residente, venerdì prossimo, 29 maggio, alle 17, sempre nel piazzale della polizia municipale, alla presenza del sindaco Riccardo Tomatis, che ci auguriamo trovi il tempo per allontanarsi dal centro storico per occuparsi anche del resto della città”.