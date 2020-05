Albenga, la maggioranza replica a Ciangherotti: “Abbiamo creato le deleghe alle diverse frazioni”

Albenga. Giunta comunale di Albenga e consiglieri di maggioranza rispondono con decisione al consigliere di minoranza Eraldo Ciangherotti, il quale aveva chiesto attenzione per le frazioni. “Ci piacerebbe poter dire di leggere con stupore le ultime ‘sparate’ di Ciangherotti, ma avendoci a che fare ormai da tempo, non possiamo purtroppo dirci stupiti” dichiarano.

“Come sempre – proseguono -, al di là degli insulti personali e della propria smania di apparire, non ha ancora compreso che la politica non è una rissa quotidiana e nonostante il tronfio sfoggio di sé su social e testate online, non ha davvero capito nulla di amministrazione cittadina. Respingiamo in maniera decisa l’accusa di esserci dimenticati delle frazioni e ricordiamo che, mentre la nostra è l’unica amministrazione ad aver creato per i consiglieri le deleghe alle diverse frazioni, proprio per valorizzarle e promuoverle, Ciangherotti nelle frazioni voleva costruire una discarica a Campochiesa e un forno crematorio a Leca. Questa evidentemente era la sua l’idea di valorizzazione e promozione delle frazioni. Basterebbe questo per capire quindi, il valore delle odierne dichiarazioni di questo soggetto”.

“Tuttavia proviamo ad entrare nel merito, per fare chiarezza – aggiungono i consiglieri di maggioranza -. Prima di tutto, il potenziamento dell’illuminazione pubblica non è una proposta di Ciangherotti, come adesso vorrebbe far credere, ma già una realtà concreta grazie al progetto Elena, approvato dalla giunta Cangiano che presto prenderà il via. In merito alla nuova piazza sul mare poi, Ciangherotti non sa o peggio fa finta di non sapere che si tratta di un progetto realizzato da privati a fronte di un progetto edilizio e che quindi anche in questo caso le accuse nei confronti dell’aministrazione sono veramente assurde”.

“In merito poi alla proposta di organizzare oggi ‘notti bianche’ e assembramenti di persone sul lungomare, non possiamo fare a meno di domandarci dove abbia vissuto questo signore in questi mesi di emergenza sanitaria? – domandano -. In tutta Italia e in tutta la Riviera, eventi di ogni genere, dal Palio di Siena ai principali festival musicali estivi, sono stati sospesi per evitare situazioni potenzialmente pericolose per la diffusione del virus e lui che fa? Propone di mandare migliaia di persone contemporaneamente nello stesso posto?. Ma, fra i mille comunicati a sfondo medico con i quali ha inondato, da dentista, i giornali in queste settimane, ha almeno capito di cosa si trattasse l’emergenza sanitaria o ha solo pensato a quanto potesse apparire ‘affascinante’ in una sua foto?”.

“A differenza sua, come amministrazione – sottolineano -, siamo concentrati solo su una cosa, affrontare una situazione gravissima, unica nel suo genere, in cui nessuno prima d’ora si era mai trovato prima di oggi. Non esistono soluzioni o bacchette magiche, ma proprio per trovare le migliori soluzioni, concrete e realizzabili, il rapporto con associazioni di categoria ed imprenditori è costante, su tutto il territorio comunale, dal centro storico a Vadino, dalle frazioni alla zona mare. Per conto nostro, faremo tutto quanto in nostro potere per sostenere il tessuto economico cittadino, l’unico in grado di rilanciare la nostra città generando ricchezza e posti di lavoro. Lo faremo con serietà e onestà, come abbiamo sempre fatto, senza però prendere in giro i cittadini, annunciando soluzioni irrealizzabili”.

“In conclusione, visto che, con tanto di comunicato stampa, solo pochi giorni fa, non ha resistito a raccontare ‘urbi et orbi’ il suo ‘intrepido’ viaggio tra Onzo e Vendone, dichiarando tra l’altro di aver scoperto solo adesso, alla sua età, la bellezza dell’entroterra delle valli ingaune, a Ciangherotti diamo un consiglio: continui nelle sue gite, magari tra un calice e l’altro, rilassandosi e lasciando stare l’amministrazione, eviterà ulteriori figuracce” concludono i consiglieri di maggioranza di Albenga.