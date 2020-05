Albenga, nuovi operatori al cimitero di Leca

Albenga. L’amministrazione Tomatis fa il punto sulla situazione del cimitero di Leca cogliendo l’occasione per rispondere in maniera decisa ad alcune insinuazioni effettuate dai consiglieri comunali della Lega.

Il consigliere Mirco Secco, delegato ai cimiteri in occasione afferma: “L’attenzione dell’amministrazione Tomatis alla gestione dei cimiteri è quanto mai alta e, da quando ho ricevuto questa delega, mi sono attivato per fare in modo che, nei nostri cimiteri, fossero portate avanti opere di manutenzione e pulizia che da tempo non avvenivano e che la gestione dello stesso avvenisse nel miglio modo possibile”.

“Proprio per questo motivo abbiamo spostato un operatore in più al cimitero di Leca – dove ve n’era necessità – e abbiamo intrapreso una prova con una cooperativa per implementare gli operatori del servizio cimiteriale. Ad alcune insinuazioni provenienti dai consiglieri della Lega rispondo sottolineando come l’affidamento sia stato diretto proprio per l’importo dello stesso, così come previsto dalla legge e che la scelta della cooperativa è avvenuta valutandone le competenze” specifica Secco.

Poi continua: “Detto questo voglio sottolineare come sia stato proprio il Comune a richiedere che gli operatori avessero determinate caratteristiche. La cooperativa si è impegnata in tal senso e ci siamo riservati la facoltà di valutare gli operatori inviati e di chiederne, eventualmente, la sostituzione qualora non in possesso dei requisiti idonei all’attività. Così abbiamo fatto e, naturalmente, continueremo a monitorare la situazione”.

“Credo che mai come in questo periodo vi sia attenzione ai nostri cimiteri sotto molteplici punti di vista e oltre agli interventi per potenziare il personale e per effettuare le manutenzioni e la pulizia voglio sottolineare anche l’importante progetto di ampliamento dei loculi cimiteriali” aggiunge il consigliere.

Poi conclude: “Abbiamo avviato un bando per l’assunzione di un necroforo, bando che, purtroppo, l’emergenza Covid ha bloccato, ma che riprenderanno al più presto. Fa piacere vedere che da parte dei consiglieri di minoranza ci sia la nostra stessa attenzione per il buon funzionamento e l’organizzazione dei nostri cimiteri, quindi anche loro avranno avuto modo di constatare come in meno di un anno la nostra Amministrazione abbia aumentato del 300 per cento gli addetti, portandoli da 2 a 6 operatori”.