Albenga. Continua l’impegno dei Rotary Club per fronteggiare l’emergenza COVID-19. È stato consegnato oggi all’Istituto “Domenico Trincheri” di Albenga uno dei sanificatori per ambienti forniti dal Distretto Rotary 2032 nell’ambito di un progetto che coinvolge tutta la Liguria e il basso Piemonte.

Claudio Dodero e Andrea Pisano, presidenti dei Rotary Club di Albenga e Alassio, e Roberto Chiarvetto, Assistente Governatore, a nome di tutto il Gruppo di Club del Ponente (Varazze, Savona, Albenga, Alassio, Imperia, Sanremo e Sanremo-Hanbury) hanno consegnato l’apparato nelle mani del Presidente del “Trincheri” Corradi, coadiuvato dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Sanitario.

Foto 2 di 2



“Con soddisfazione il Distretto Rotary 2032 dona oggi questo presidio, nella speranza che possa essere un reale sostegno in una fase di ripartenza, in cui occorre prestare la massima attenzione per evitare ricadute.” Ha dichiarato la Governatrice del Distretto 2032, Ines Guatelli. “Sono davvero orgogliosa di questo progetto che, grazie al contributo del Distretto, alle connessioni con il Rotary International ed un sapiente uso delle risorse della Rotary Foundation, ha consentito la fornitura di otto di questi dispositivi a strutture bisognose, individuate dagli 8 Gruppi di Club in cui è suddiviso il Distretto, operanti in Liguria e Basso Piemonte”.

“Questo è solo un esempio delle numerose iniziative che sono state sviluppate dal Distretto 2032 in questi tempi difficili – ha concluso Guatelli – e ci danno la certezza che il Rotary è forte presente e pronto all’azione”.