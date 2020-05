Albenga. Il mercato settimanale è tornato a pieno regime ad Albenga, con un’attenzione particolare alle norme “anti-Covid”.

Il sindaco Riccardo Tomatis aveva firmato un’ordinanza nella quale sono state indicate alcune misure da seguire, compresa una pulizia e igienizzazione quotidiana delle attrezzature prima dell’avvio delle operazioni di mercato di vendita; utilizzo della mascherina, mentre l’uso dei guanti può essere sostituito da una igienizzazione frequente delle mani; a disposizione della clientela prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco; distanziamento interpersonale di almeno un metro dagli altri operatori nelle operazioni di carico e scarico; a disposizione dei clienti guanti monouso, da utilizzare obbligatoriamente per scegliere in autonomia toccando la merce; in caso di vendita di merce usata e fatto obbligo di igienizzare la merce posta in vendita; inibito il passaggio sia sul lato fronte vendita che sul lato posteriore del posteggio mediante nastro segnaletico o altri sistemi, la vendita solo sul fronte lineare; “linea di attesa” con distanziamento di almeno un metro per evidenziare la distanza tra il cliente servito e la clientela in attesa; camerino di prova abiti igienizzato ad ogni cambio cliente.

Questa mattina l’assessore al commercio e alla sicurezza Mauro Vannucci, assieme alla funzionaria dell’ufficio commercio Patrizia Aschero e alla polizia locale hanno portato il loro saluto ai venditori ambulanti e agli avventori del mercato, controllando in prima persona il rispetto di tutte le prescrizioni indicate da decreti e ordinanze.

Soddisfazione da parte dell’assessore Mauro Vannucci: “La riapertura integrale del mercato è un segnale importante per tutta Albenga: siamo molto contenti del fatto che sia da parte degli operatori che dell’utenza si sia attuato un massimo e rigoroso rispetto delle norme sanitarie previste dall’ordinanza e dai decreti, regole e indicazioni elaborate dalla commissione del settore commercio e dalla polizia municipale”.

“Ma attenzione – aggiunge l’assessore albenganese -, non è un “liberi tutti”. Dobbiamo stare attenti e rispettare le norme atte a contrastare la diffusione del Coronavirus. Come è avvenuto per il comparto alimentare anche i venditori ambulanti si sono attrezzati nel migliore dei modi: anche la segnaletica funziona ed è stata rispettata. Auspico che si possa continuare su questa strada, mantenendo alta l’attenzione sui dispositivi di sicurezza sanitaria, serve cautela per ripartire al meglio” conclude Vannucci.