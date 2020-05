Albenga, il centro commerciale Le Serre riapre in sicurezza: ambienti sanificati e controllo delle temperature

Albenga. Primo week end dopo il Decreto che ha permesso la riapertura totale e il Centro Commerciale Le Serre di Albenga si presenta al gran completo (solo un negozio chiuso e per ristrutturazione) e rafforza tutte le misure per garantire la sicurezza rispetto al Covid 19.

Dalla misurazione della temperatura corporea effettuata in entrambe le entrate dagli addetti della Vigilanza Metropol. Al conteggio delle persone in entrata e in uscita in modo da evitare problematiche di affollamento.

“Abbiamo ulteriormente consolidato la misurazione della temperatura corporea – spiega Davide Teneggi, direttore del Centro Commerciale del circuito Coop Liguria -. Nessuno nei giorni scorsi ha riportato temperatura oltre o pari a 37.5. E tutta la clientela ha apprezzato questo servizio che garantisce più sicurezza per tutti”.

All’interno del Centro Commerciale diverse le procedure per aiutare tutti i clienti a gestire l’accesso a Le Serre: “Insieme alla misurazione delle temperatura corporea – prosegue Teneggi – vengono consegnati i guanti se le persone ne sono sprovviste, oppure richiesto di igienizzare i loro. A tutti si raccomanda di tenere sempre la mascherina in modo corretto. Davanti ad ogni negozio della galleria abbiamo collocato alcuni adesivi e in qualche caso creato percorsi mirati con paletti e catenelle per fare in modo che le persone possano aspettare il proprio turno in piena tranquillità. Inoltre abbiamo ulteriormente ampliato il personale del servizio di vigilanza e pulizia per garantire servizi anche di massima urgenza “.

Tutti gli ambienti dei punti vendita e la galleria sono stati sanificati così come le unità di trattamento aria e filtri ad esse connessi.

