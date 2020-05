Albenga, i residenti lanciano raccolta firme sulla sicurezza a Pontelungo: ecco le richieste 

Albenga. Secondo appuntamento sulla sicurezza di viale Pontelungo, promosso dai consiglieri di minoranza Eraldo Ciangherotti, Gero Calleri, Cristina Porro, Roberto Tomatis e Riccardo Minucci.

SI è svolto questo pomeriggio, di fronte alla sede della polizia locale di via Bologna e, al termine, è stata lanciata una raccolta firme per implementare la sicurezza di una delle zone nevralgiche di Albenga.

“Se il Sindaco ha disertato l’appuntamento fissato per oggi, – hanno dichiarato gli esponenti della minoranza, – è intervenuto il comandante della Polizia locale di Albenga, Enzo Montan che ha raccolto le forti proteste dei residenti e lavoratori di Viale Pontelungo”.

“La situazione sta degenerando sempre di più, con presenza di balordi e delinquenti a tutte le ore lungo i marciapiedi, con esercizi commerciali fuori controllo, con spaccio diffuso ad ogni angolo”, hanno proseguito.

E i residenti hanno deciso, a partire da lunedì primo giugno, di lanciare una raccolta firme nei vari palazzi di viale Pontelungo, per chiedere all’amministrazione comunale 3 interventi ritenuti “fondamentali”: pattuglia stanziale della municipale dalle 17 alle 22 per alcune settimane, lungo tutto viale Pontelungo; chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20, come in tutto il resto di Albenga; musica secondo i limiti prestabiliti dal regolamento comunale, con richiesta di verifica dei decibel da parte dell’Arpal.

“Il prossimo appuntamento, venerdì prossimo alle 17, sarà sempre con il comandante Montan per la consegna della sottoscrizione firme e ragguagli sulle misure intraprese dalla Prefettura di Savona per il maggior controllo della sicurezza”, hanno concluso dalla minoranza di Albenga.