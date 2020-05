Albenga, continuano gli interventi sul verde pubblico a Vadino e nelle frazioni

Albenga. Continuano gli interventi di manutenzione del verde pubblico da parte dell’amministrazione di Albenga.

Afferma l’assessore al verde pubblico Gianni Pollio: “In questi giorni stiamo provvedendo alla potatura delle palme sul lungomare importante specie in vista della stagione estiva. Non solo, una particolare attenzione la stiamo riponendo anche alle frazioni e a Vadino. In particolare stiamo realizzando diversi interventi di potature, come quelli delle magnolie in via Zavattini a Leca, e interventi sui marciapiedi danneggiati dalle radici in zona Vadino”.

Conclude Pollio: “L’attività è stata programmata attentamente con gli uffici e continueremo ad intervenire sulla manutenzione del verde cittadino e per la pulizia della nostra bellissima città”.