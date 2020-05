Albenga, Ciangherotti (FI): “Viale può’ scegliere il futuro dell’ospedale, ma riapra il pronto soccorso”

Albenga. “Alisa, la struttura regionale che indirizza la sanità della Liguria, lo ha detto senza mezzi termini nella delibera 155 del 30 aprile: l’ospedale di Albenga deve essere Covid mentre l’ospedale Santa. Corona Covid free. Albenga, quindi, deve tornare ad avere il pronto soccorso, magari temporaneamente dedicato ai Covid”. Così Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale di Forza Italia ad Albenga, commenta la recente delibera di Alisa sulla riorganizzazione ospedaliera della fase 2.

“Essere un ospedale Covid però non esclude, come già accade al San Paolo di Savona, di avere dei reparti e dei servizi non Covid. Essere ospedale Covid significa semplicemente che, per caratteristiche costruttive e di impiantistica, è possibile offrire ai pazienti Covid delle aree sicure e percorsi specifici, in modo da evitare che l’Ospedale stesso sia fonte di contagio”.

“Ecco perchè – prosegue Ciangherotti – Alisa ha insistito a lasciare Santa Corona Covid free. Alisa quindi non esclude assolutamente la possibilità che Albenga diventi misto, con la riapertura di reparti, sale operatorie e pronto soccorso. A mio parere Alisa ha fortemente stigmatizzato l’impossibilità del Santa Corona ad accogliere pazienti misti, quindi la scelta di cosa fare ad Albenga nelle parti della struttura ad ora non utilizzate deve essere affidata alla politica, all’assessorato alla sanità retto dall’assessore Sonia Viale”.

“Per rispettare l’impostazione di Alisa – continua Ciangherotti – che, per la sicurezza dei pazienti ha escluso Santa Corona dalla gestione dei Covid tutti i pazienti che abbiano un qualche sintomo riconducibile al coronavirus (sia che vengano inviati dal medico curante o accompagnati dal 118 o che autonomamente vadano in pronto soccorso) devono essere immediatamente inviati all’ospedale di Albenga. Per garantire il servizio potrebbe essere garantita una guardia medica interna con i 7 medici del punto di primo intervento, come già proposto all’inizio della pandemia. Albenga, infatti, ha già la radiologia operativa h 24 dedicata al Covid, il laboratorio analisi operativo h 24, le guardie mediche con reperibilità continua degli infettivologi. Il paziente Covid avrebbe così una risposta immediata ed una sistemazione di cura sicura e rapida”.

“Inoltre nella logica di quanto accade già a Savona si potrebbero ridurre un poco gli spazi dedicati al Covid (ripristinabili in pochissimo tempo in caso di necessità) riaprendo la medicina ed il day hospital e inoltre si potrebbero ripristinare tutte le funzioni ospedaliere. Ci sarebbe, infatti, la possibilità di usare gli spazi di proprietà dell’Asl e dell’ex ortopedia privata, per interventi chirurgici di chirurgia generale, oculistica, otorino e tutte le altre specialità. Il Santa Maria di Misericordia, non dimentichiamolo, ha due sale endoscopiche attrezzate che potrebbero essere utilizzate per l’endoscopia digestiva ora in sofferenza (anzi chiusa) al Santa Corona. Si può ripristinare il day hospital di Dermatologia e tutti gli ambulatori specialistici, visto che al momento il San Paolo di Savona non ha spazi. Tutto questo, con percorsi separati, in piena sicurezza, pressione negativa e filtri.Insomma, l’assessore Viale ha il diritto di fare delle scelte politiche, l’importante è che ascolti il nostro territorio: Albenga deve tornare ad avere il pronto soccorso, magari temporaneamente dedicato ai Covid non per campanilismo, ma per garantire la salute ad un territorio”.