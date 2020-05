Albenga, Ciangherotti (FI): “L’amministrazione sa che esistono anche frazioni, zona mare e Vadino?”

Albenga. “L’amministrazione guidata dal sindaco Tomatis sa che esiste una città, al di fuori del centro storico, sia pure importantissima? Lo dico perchè, tra tutte le iniziative di imprenditori privati (su cui l’amministrazione comunale ama mettere il cappello) per il rilancio commerciale e turistico di piazzette e vicoli del centro medioevale, la giunta Tomatis ha completamente dimenticato la zona mare e Vadino, per non parlare delle frazioni”.

A dirlo è il capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale e assessore provinciale Eraldo Ciangherotti, che prosegue: “In questi giorni sto raccogliendo le lamentele degli operatori balneari, dei titolari di campeggi, dei ristoratori e dei baristi della zona mare: questi imprenditori come devono affrontare l’estate? Dove potranno prendere spazi di suolo pubblico?”.

“Sembra al momento inutile fare una nuova piazza in zona mare quando, per forza di cose, non la si potrà utilizzare per manifestazioni che non potranno essere organizzate – considera Ciangherotti – Sarebbe meglio, quindi, che l’amministrazione Tomatis ascoltasse il grido di dolore degli imprenditori del fronte mare e, assieme a loro, studiasse il modo di intervenire per affrontare il rilancio”.

“Suggerisco di pensare al potenziamento dell’illuminazione pubblica nelle passeggiate e alle notti bianche con la possibilità di mettere i tavolini dei locali in strada, per accogliere più persone in sicurezza. Le attività stanno riaprendo con enorme fatica, per una condizione di oggettiva difficoltà – continua il capogruppo di Forza Italia – Le notti bianche con eventi organizzati dall’assessorato alle manifestazioni potrebbero diventare un modo per chiudere temporaneamente il traffico e consentire ai locali di invadere la strada del nostro lungomare. Per ultimo gli strumenti per la valorizzazione della città, delle sue potenzialità”.

“Alassio e Pietra Ligure – conclude – nelle settimane di lockdown si sono mosse per creare uno strumento promozionale, un video, da far girare sui social con una aggressiva campagna di comunicazione. Alassio, addirittura, apre il video con l’isola Gallinara. Albenga continua a rimandare come se la stagione turistica, che sarà devastante per tutta Italia, non fosse già alle porte”.