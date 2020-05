Albenga, Ciangherotti (FI): “Il pronto soccorso ingauno torni a funzionare, quello di Pietra è al collasso”

Albenga. “Il pronto soccorso dell’ospedale di Albenga deve tornare operativo con tutte le sue funzionalità”. Eraldo Ciangherotti, consigliere comunale e provinciale di Forza Italia, ha raccolto decine e decine di segnalazioni di albenganesi (e non solo) che chiedevano a gran voce il «ritorno alle origini» del pronto soccorso del Santa Maria di Misericordia.

“Dall’inizio dell’emergenza l’ospedale di Albenga è stato trasformato in un Covid Hospital con i pazienti del pronto soccorso dirottati in quello del Santa Corona, in una struttura vetusta e con diverse problematiche nel controllo di infezioni crociate. Una situazione – che Ciangherotti definisce – inaccettabile. Il rischio è quello che si crei solo un cortocircuito nella gestione della sanità del Ponente. L’ospedale Santa Corona non è sufficiente per rispondere agli accessi provenienti praticamente da tutta la Riviera da Finale Ligure ad Andora. Il nostro ospedale – continua il consigliere comunale di Forza Italia – è l’unico divisibile per percorso e non ci sarebbero problemi nell’accoglimento dei pazienti destinati dal pronto soccorso e quelli invece diretti nei reparti Covid”-

“Il pronto soccorso di Albenga – chiarisce Ciangherotti – è situato in un’ala differente rispetto a quella destinata alla gestione dei pazienti malati. Ci ridiano quindi il nostro pronto soccorso operativo (con i nostri medici, infermieri e oss oggi in prestito a Pietra Ligure) che possa soddisfare le esigenze della comunità di oltre 60 mila abitanti residenti, considerando che siamo in Fase 2 con un inizio di ‘graduale’ ritorno alla normalità. Per il bene dei pazienti, faccio appello alla Lega affinché convincano l’assessore regionale Sonia Viale e di conseguenza Alisa a tornare sui loro passi. Albenga non è meno di Bordighera, terra natale dell’assessore Sonia Viale. Un pronto soccorso chiuso per il comprensorio albenganese rischia di provocare ripercussioni importanti a tutto il sistema sanitario, mettendo a rischio la salute dei pazienti”.