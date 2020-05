Alassio, tutto pronto per la grande festa “apripista” dell’estate: questa sera in diretta streaming su IVG

Alassio. Si terrà questa sera alle 18 ad Alassio – presso i giardini del Palazzo Comunale – l’evento “The Beat Art Concept”.

La voglia di ripartire è tanta, tantissima, ma anche le regole e le nuove norme da rispettare, che impediscono gli assembramenti e che hanno “stoppato” concerti e discoteche. Alassio, però, da sempre città simbolo della movida ha deciso di aggirare l’ostacolo, con l’intento di offrire a tutti, alassini e non, una grande festa dove si fonderanno arte, musica e animazioni da discoteca.

La bella stagione sta esplodendo e così pure il volume della musica. Ma, come detto e ribadito, ci sono ancora regole da rispettare. Ancora non è possibile scendere in piazza per festeggiare la vita, l’estate, l’essersi lasciati alle spalle uno dei momenti più bui della storia del nostro Paese e non solo. Per questo ci vuole consapevolezza e buon senso e Alassio, da sempre, da subito, ha dimostrato di averne e tanto.

E così, per una sera, la facciata del Palazzo Comunale, che nei mesi scorsi si era accesa del tricolore italiano, si tingerà di note e colori, di musica e arte in un evento, in diretta, che, fanno sapere gli organizzatori: “Vuole fare da apripista all’estate che verrà, e lanciare a tutti gli amici della nostra città, liguri e non, italiani e non, un messaggio importante: quando sarà il momento, noi saremo pronti a riaccogliervi con i nostri colori, la nostra musica, il nostro mare e la nostra collina, i nostri negozi e la nostra voglia di fare festa, tutto l’anno”.

Ma a chi si deve il merito di tutto questo? Al dj e artista Rudy Mascheretti e al titolare della discoteca “Le Vele” di Alassio, uno dei più noti locali della notte ligure, Niccolò Fiori che, ovviamente “sotto la regia” del Comune alassino, hanno preparato uno show davvero unico nel suo genere.

Devo ringraziare Rudy Mascheretti e Niccolò Fiori – ha spiegato Massimo Parodi, presidente del Consiglio con delega alle manifestazioni del Comune di Alassio, – perché hanno compreso che la nostra città aveva bisogno di un evento che rappresentasse un punto di ripartenza. In questi giorni negozi, locali e ristoranti hanno ripreso le loro attività. Le vie della città si stanno ripopolando e sulla spiaggia si vedono i primi costumi da bagno. Non è ancora “normalità” ma confidiamo di tornarci presto”.

“La quarantena – ha aggiunto Rudy Mascheretti – ha mostrato sui social molte esibizioni di musicisti, cantanti o deejay. Noi vorremmo proporre il nostro linguaggio artistico unico dove l’arte e la musica si fondono”.

E grandi protagonisti della serata saranno proprio Rudy Mas, insieme a Gabry Sax, che seguiranno la loro performance di Beat Art, e, a seguire, il dj Francis Key, accompagnato dalla special animation della Discoteca Le Vele di Alassio.

“Con l’entusiasmo di sempre porteremo la musica, i dj e le ragazze delle Vele a casa di chi si vorrà collegare con i nostri canali – ha dichiarato Niccolò Fiori, – in attesa di potervi riaccogliere nel nostro locale”.