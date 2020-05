Alassio. Ad Alassio riapre, a partire da oggi (20 maggio), lo Sportello del cittadino, presso il comando di polizia locale: sará aperto solo il mercoledì, dalle 9 alle 12.30.

Ma non è l’unica novità positiva per la municipale alassina che, sempre oggi, ha ricevuto in dono un termoscanner per la misurazione della temperatura, acquistato dalla sezione cittadina della Lega.

Sono 4 in totale i dispositivi acquistati: i primi due sono stato già consegnati a polizia locale e protezione civile e, entro la fine della settimana, toccherà anche ai carabinieri e alla polizia di Stato.

“Un piccolo gesto per dimostrare la nostra vicinanza alle forze dell’Ordine che, soprattutto in questo difficile periodo, sono impegnate sul territorio. Uno lo doneremo anche alla protezione civile, sempre in prima linea in situazioni di emergenza. Un particolare ringraziamento a tutti i militanti e simpatizzanti della sezione cittadina, che hanno contribuito all’acquisto”, ha dichiarato il commissario della sezione lega di Alassio Antonio Caviglia, che ha consegnato i dispositivi insieme ai consiglieri Roberta Zucchinetti e Simone Rossi e Piero Rocca.