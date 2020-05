Alassio, ecco le risposte alle domande più frequenti sul decreto e sulle ordinanze vigenti in città

Alassio. L’amministrazione comunale alassina informa che “l’unico modo per avere risposte certe o segnalare situazioni dubbie relativamente ai comportamenti da adottare rispetto ai decreti e alle ordinanze vigenti in tema di emergenza Coronavirus è quello di contattare via telefono o via email il comando di polizia municipale (telefono 0182 645555; email: poliziamunicipale@comune.alassio.sv.it)”.

“In questi giorni sono stati davvero molti i cittadini, residenti e non che hanno fatto ricorso al centralino dei vigili per sapere i comportamenti da adottare per andare in auto, a fare la spesa a fare sport – affermano dall’amministrazione comunale di Alassio – Abbiamo raccolto le domande più frequenti e abbiamo chiesto al comandante della polizia municipale, Francesco Parrella, di rispondere”.

Ecco le domande più frequenti e le relative risposte:

1 – Si può uscire dai Comuni di residenza?

“La spesa è consentita su tutto il territorio provinciale, ed è consentito anche raggiungere le seconde case su tutto il territorio regionale per lavori di manutenzione. I confini regionali, invece, possono essere varcati solo per ragioni di lavoro, salute o assoluta urgenza”.

2 – Posso portare persone in auto?

“E’ possibile portare persone nella propria auto, sedute anche sul sedile anteriore, ma solo nel caso che queste persone siano conviventi”.

3 – Si possono praticare surf, nuoto, kajac e canoa?

“La normativa apre alle discipline acquatiche, anche alla vela in singolo, e surf, nuoto, kajac e canoa rientrano negli sport consentiti. La spiaggia, riaperta al pubblico però è da intendersi esclusivamente come luogo per passeggiare o per accedere al mare per svolgere le attività sportive di cui sopra. Non è utilizzabile per stendersi a prendere il sole poichè questa viene intesa come attività riconducibile al rischio di assembramento, principio cardine di tutto l’impianto normativo della seconda fase”.

Pesca sportiva e pesca ricreativa sono concesse?

“E’ ammessa la pesca sportiva dai moli e dagli scogli, anche la pesca ricreativa e le passeggiate in barca sono consentite, ai soli residenti e con non più di due persone a bordo dell’imbarcazione”.

Tennis e golf?

“Il tennis è consentito esclusivamente all’aperto e in singolo. Il golf è anche consentito ma in entrambe i casi non è vietato l’utilizzo di bagni, spogliatoi e club house”.

Moto ed enduro?

“Innanzitutto vorrei specificare che si può raggiungere la sede dell’attività motoria e sportiva che si vuole praticare sia in moto, sia in auto. E’ un chiarimento dovuto, visto che indicazioni in questo senso sono pervenute successivamente rispetto al decreto originario che, viceversa, non lo consentiva, o quantomeno era poco chiaro sul tema. Per quanto riguarda l’utilizzo delle moto per l’attività sportiva è possibile, ovviamente, nei luoghi preposti (sentieri collinari…)”.

​4 – Hanno riaperto i parchi. Si può quindi andare a passeggiare o stazionarvi?

“Per i parchi e per i giardini pubblici vale un po’ lo stesso principio che abbiamo citato per le spiagge: parchi e giardini sono aperti al pubblico per passeggiate all’aria aperta, stazionarvi, come potrebbe essere il caso dei giardini con i giochi per bambini non è invece possibile perchè, necessariamente, indurrebbero a ricreare assembramento”.

5 – Quali prescrizioni per l’attività di ristorazione?

“Su indicazione dell’amministrazione comunale abbiamo iniziato una serie di attività di controllo preventivo e supporto per verificare che le attività che hanno riaperto al pubblico adempiessero correttamente alle indicazioni – al momento ancora molto generiche – del decreto governativo. Oltre alle consegne a domicilio, già previste, è da qualche giorno possibile anche la vendita diretta di generi alimentari per l’asporto. Qui la raccomandazione, ovviamente, è quella di rispettare le prescrizioni di sempre: evitare assembramento, servire una persona alla volta, utilizzando materiale usa e getta e consentire un rapido fluire della clientela”.