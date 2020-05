Alassio, uomo si spara un colpo di pistola nella sua abitazione

Alassio. Sono ancora in corso accertamenti da parte dei carabinieri della stazione di Alassio sul suicidio avvenuto questa mattina in una abitazione in località Fenarina ad Alassio.

Secondo le prime informazioni a togliersi la vita, con un colpo di pistola alla testa, è stato un 64enne ex dipendente comunale che occupava l’alloggio con la moglie

Sono stati i vicini di casa a dare l’allarme dopo aver sentito lo sparo provenire dall’appartamento. Una volta sul posto i militari hanno fatto irruzione nell’abitazione e hanno trovato il corpo dell’anziano.

Restano ancora da appurare i motivi del tragico gesto. I carabinieri della stazione alassina ed i loro colleghi del nucleo operativo della compagnia di Alassio hanno effettuato i rilievi e gli accertamenti del caso. Le indagini sono in corso.