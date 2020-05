Albisola Superiore. Oggi ricorre il 75° anniversario di fondazione della Croce Verde di Albisola Superiore che è stata celebrata questa mattina in forma ridotta a seguito delle misure previste per l’emergenza coronavirus.

Ecco le parole del presidente della storica pubblica assistenza albisolese Vilderio Vanz: “Oggi avremmo festeggiato i 75 anni dalla fondazione della Croce Verde, ci sarebbero stati tanti Volontari, le Consorelle, le Associazioni del territorio, la S. Messa, la deposizione delle corone ai caduti delle guerre ed ai soci defunti e gli Albisolesi che avrebbero voluto ringraziare i nostri volontari. Questo non è possibile per la pandemia che ha colpito il nostro Paese. Avremmo anche voluto inaugurare una nuova ambulanza allestita secondo le indicazioni della terapia intensiva e di emergenza dell’Opedale S.Paolo, ma purtroppo la chiusura delle attività ne ha impedito la realizzazione nei tempi previsti. Ma nonostante questo non sia del tutto possibile, non ci sentiamo soli. È con noi l’affetto la generosità e la vicinanza dei cittadini delle istituzioni delle associazioni del territorio, dei commercianti e imprenditori che hanno contribuito, in questo periodo, ad acquistare i DPI per i nostri Volontari esposti in prima linea, ad offrire loro pasti e colazioni, ad acquistare il Tempus, apparecchiatura fondamentale per salvare la vita alle persone sia in questa emergenza sia successivamente, che con orgoglio, mi permetto di dire, essere stata donata non solo dalla Croce Verde, ma su iniziativa della Croce Verde donata dai cittadini di Albisola Superiore alla Terapia Intensiva dell’Ospedale S. Paolo di Savona e già consegnato al suo Primario Dr. Brunetto Brunello pochi giorni or sono”.

Foto 2 di 2



“Abbiamo comunque voluto, seguendo le prescrizioni del momento, rendere omaggio ai soci fondatori, a tutti i soci e Volontari che hanno operato fino ad oggi svolgendo umilmente un servizio di soccorso e assistenza alla popolazione e facendo della Croce Verde una associazione fortemente radicata nel territorio. Quindi abbiamo ridimensionato il programma prevedendo una Benedizione ai nostri Volontari da parte di Don Giuseppe Pometto, sempre disponibile nei nostri confronti, che ringrazio di cuore”.

“Ringrazio anche tutte le autorità civili e militari presenti l’amministrazione comunale sia i componenti della maggioranza sia dell’opposizione che con egual entusiasmo ed impegno sostengono la nostra associazione sia in questo momento, sia per l’altro nostro impegno fondamentale per migliorare la nostra attività: la realizzazione della nuova sede sociale. Un Ringraziamento anche alle associazioni di Volontariato del territorio”.

“Ma il grazie più importante va ai nostri Volontari che con sacrificio e dedizione si sono resi disponibili a continuare a svolgere i servizi anche in una situazione rischiosa come questa. Per evitare assembramenti non abbiamo divulgato questa commemorazione. Verrà trasmessa sui social integralmente e tutti potranno partecipare virtualmente. Contestualmente sul nostro sito saranno pubblicati i primi numeri del giornalino “Albisola” fatto dalla Croce Verde negli anni ’90”.

“A fine mattinata una delegazione limitata, si è recata al cimitero per deporre un fiore sulla lapide dei nostri soci defunti, lapide dell’artista Renata Galbiati donata dall’Ass. Ceramisti. In particolare è stata rivolta una preghiera ed un ricordo al nostro Volontario, deceduto in servizio esattamente 45 anni fa, Renzo Bistolfi ed allo storico presidente Onorario Goffredo Venturi oltre che a tutti i soci defunti”.

“Un augurio a tutte le mamme presenti ed a quelle che vedranno il filmato Viva il Volontariato, Viva la Croce Verde, andrà tutto bene” conclude.