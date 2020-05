A tu per tu con Simone Lupo, attaccante dell’Alassio FC

A tu per tu con Simone Lupo, ex calciatore che ha indossato numerose maglie, giocando per Savona, Imperia, Novese, Sestrese, Andora, Loanesi San Francesco, Carlin’s Boys, San Stevese e da alcuni anni milita nell’Alassio FC.

Lupo ci parla dei suoi ricordi nella lunga carriera da attaccante, tuttora in corso, ripercorrendone le varie tappe, raccontandoci aneddoti e caratteristiche di alcuni allenatori e compagni di squadra che hanno fatto parte della sua esperienza.