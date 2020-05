A tu per tu con Matteo Solari, ex calciatore professionista e allenatore

A tu per tu con Matteo Solari, ex calciatore professionista che negli ultimi anni ha allenato in Eccellenza ligure Cairese e Albenga.

Solari ci parla delle sue esperienze di calciatore, dalle giovanili fino alle sue annate trascorse nelle categorie professionistiche, vestendo le maglie di Sampdoria, Modena, Cairese, Savona e Cuneo, e dei suoi pensieri riguardo al mestiere di allenatore.