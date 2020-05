A tu per tu con Matteo Giribone, direttore sportivo della Cairese

A tu per tu con Matteo Giribone, ex giocatore della Cairese e direttore sportivo della squadra gialloblù, che milita in Eccellenza.

Giribone ci parla del suo passato da calciatore, della sua esperienza di allenatore nelle giovanili e del suo attuale ruolo dirigenziale, spiegandoci i motivi per cui la sua società non potrà confermare il tecnico Maisano.