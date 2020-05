A tu per tu con l’ex portiere Rossano Cancellara

A tu per tu con Rossano Cancellara, ex portiere che ha indossato numerose maglie, giocando per Veloce, Cuneo, Savona, Ovada, Finale, Vado, Lavagnese, Sestri Levante, Bra, Loanesi San Francesco, Veloce, Quiliano, Vadese ed ora è preparatore dei portieri della società azzurrogranata.

Cancellara, classe 1973, ci parla dei suoi ricordi legati alla longeva carriera da estremo difensore, a partire dall’esordio in Promozione a 14 anni, alla stagione al Savona, alla lunghissima militanza nel Vado, alle esperienze in Piemonte, raccontandoci le sue sensazioni riguardo al ruolo di portiere.