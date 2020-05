A Savona le spiagge “durano” solo 24 ore: nuova ordinanza, vietato l’accesso agli arenili

Savona. Qualcuno ieri è andato a godersi il mare, una semplice passeggiata su una spiaggia che dopo due mesi di lockdown sembrava quella di Malibù. Per chi non lo ha fatto ieri e aveva intenzione di godersi lo sciabordio delle onde oggi o nei prossimi giorni, invece, brutte notizie: gli arenili a Savona sono nuovamente off limits.

Lo ha deciso il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio che, questa mattina, ha emanato un’ordinanza per vietare appunto l’accesso alle spiagge fino al prossimo 17 maggio. Il provvedimento, si legge nel documento, è stato preso alla luce del fatto che i decreti nazionali e regionali “si pongono come obiettivo quello di evitare ogni spostamento non necessario di persone” e che a soddisfare tale obiettivo “sono chiamate a concorrervi anche le Amministrazioni Comunali“.

Hanno pesato anche due valutazioni, spiega il sindaco: “L’elevata frequentazione, durante tutto l’arco della settimana, di spiagge sul lungo mare da Zinola a Rio Termine, con particolare riguardo alla zona prospiciente la passeggiata di Via Nizza, di C.so Vittorio Veneto, di C.so Colombo, dei Giardini del Prolungamento, della zona Priamar, del Lungo Mare Matteotti, ecc., ove la pratica dell’esposizione solare può costituire potenziale pericolo per affollamenti e conseguenti assembramenti di persone” e “l’affluenza avuta sul litorale savonese nello scorso fine settimana nonostante le misure governative in atto“.

Spiagge blindate, dunque, fino al 17 maggio: l’ordinanza prevede “il divieto di presenza e di spostamento di persone fisiche su tutte le spiagge del Comune di Savona, con conseguente divieto di accedere agli arenili“. Eccezioni possibili solo in tre casi: attività lavorative (consentite ai sensi della vigente normativa), attività sportive acquatiche (wind surf, attività subacquee, canoa, canottaggio, pesca, vela in singolo, esclusivamente in modalità individuale, o con un accompagnatore per i minori o per le persone non completamente autosufficienti mantenendo la distanza di sicurezza interpersonale di almeno 2 metri) e manutenzione delle imbarcazioni di proprietà dei residenti in Liguria.

