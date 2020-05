A Legino arriva la “mascherina sospesa” per chi non può permettersela

Savona. Una “mascherina sospesa” da comprare e lasciare in giacenza, finché qualcuno che non potrà permettersi di acquistarle non verrà a ritirarla. E’ questo il progetto di solidarietà per gli abitanti del quartiere lanciato dal Gruppo Leze Legino e dalla Farmacia di Legino.

Chiunque faccia acquisti o compri le proprie mascherine presso la farmacia potrà decidere di lasciarne una o più di una “in sospeso” per le persone che non possono acquistarle con regolarità. La mascherina singola costa 50 centesimi.

Ovviamente il progetto non si ferma alle mascherine: è infatti possibile acquistare altri generi di necessità.

Nei prossimi giorni gli organizzatori forniranno ulteriori particolari sulle modalità di distribuzione, ma intanto il progetto è già in rampa di lancio: “E’ un atto di solidarietà e vicinanza, in un periodo che ci ha visto tutti colpiti nel profondo. Un piccolo atto, che a molti di noi costa pochi centesimi, ma è significativo per tanti altri cittadini leginesi. Invitiamo tutti ad aderire per quanto possibile e ringraziamo chi lo farà”.