A Fifa 2021 si potrebbe giocare nello stadio di Samp e Genoa: ecco come votare il Ferraris

Liguria. Anche il “sacro Tempio del calcio genovese” potrebbe diventare una delle arene che faranno da cornice alle migliaia di partite digitali dei prossimi anni: i creatori di Fifa, uno dei più popolari videogame dedicati al calcio, infatti, hanno aperto le selezioni per i nuovi stadi da inserire nel gioco, e nella wishlist c’è anche il Ferraris.

“Quale stadio di calcio vorreste vedere nel prossimo FIFA 21? Il vostro preferito non è stato incluso nell’edizione 2020, allora vota e facci sapere quanto sei interessato a vederlo tra i nuovi stadi del gioco”. Questo il testo che accompagna il sondaggio pubblicato in queste ore sul sito ufficiale del gioco, sondaggio a cui tutti possono partecipare.

La lista degli stadi candidati è lunga, e comprende strutture da tutto il mondo, alcune celeberrime, come il Camp Nou di Barcellona. Nel momento in cui scriviamo il Ferraris è al quinto posto con 1518 voti, proprio dietro lo stadio di Messi (avanti per una manciata di voti, appena 26). Sul podio ci sono il Şükrü Saracoğlu Stadium di Istanbul (Turchia), lo Stade Bollaert-Delelis di Lens (Francia) e il Lerkendal Stadion di Trondheim (Norvegia)

Lo stadio di Marassi non sarebbe nuovo alla versione digitale, già inserito nelle scelte possibili dal 2017 del principale rivale di Fifa, cioè Pes (acronimo di Pro Evolution Soccer), e in qualche patch non ufficiale anche in precedenza, ma c’è da scommetterci che, nel derby dei videogiochi, non potrà mancare lo stadio che ospita il derby calcistico e delle tifoserie più belle del mondo.