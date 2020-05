5G e rischi per la salute: il sindaco di Savona chiede chiarimenti al Governo

Savona/Roma. Il sindaco di Savona Ilaria Caprioglio scrive al ministro della salute Roberto Speranza, al ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli e al ministro dell’ambiente Sergio Costa “nell’interesse della comunità cittadina” al fine di ottenere risposte chiare circa la correlazione tra l’esposizione a campi elettromagnetici delle frequenze 5G e i rischi per la salute.

Il sindaco savonese, in occasione della “recente implementazione della comunicazione elettronica con lo sviluppo di tecnologia 5G”, chiede in particolare se esistano dei potenziali rischi – scientificamente dimostrati – per la popolazione (comparsa o peggioramento di specifiche patologie attribuibili a tali impianti).

La documentazione, inviata durante la giornata odierna, attende un “urgente riscontro” da parte del Governo, al fine della “cura degli interessi e dei diritti dell’informazione alla popolazione che ha manifestato in diverse occasioni la propria preoccupazione”.