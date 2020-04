Zuccarello, il sindaco Paliotto: “La comunità ha risposto bene all’emergenza sanitaria”

Zuccarello. “Il sindaco, a nome dell’amministrazione comunale, vuole ringraziare la Proloco di Zuccarello attraverso il Presidente Martini Francesco per la particolare sensibilità dimostrata verso i cittadini in questo periodo di emergenza sanitaria covid 19”. A comunicarlo, in una nota, è il primo cittadino di Zuccarello Claudio Paliotto.

“Durante il periodo Pasquale – spiega Paliotto – hanno distribuito a tutti i bambini con età massima 13 anni il tradizionale uovo di Pasqua, donato alla Croce Bianca di Albenga 500 euro e contribuito a integrare i pacchi alimentari in collaborazione con l’amministrazione comunale. Su questo ultimo punto il comune di Zuccarello ha distribuito 2200 euro di generi di prima necessità alle famiglie che a causa del covid 19 si sono trovate in difficoltà e che ne hanno fatto richiesta diretta; si coglie l’occasione per ringraziare tutte le attività commerciali farmacia compresa che sono rimaste aperte sfidando i rischi noti a tutti”.

“Un ringraziamento particolare – continua il sindaco – va ai volontari della Croce Bianca sez. di Erli che vanta molti militi Zuccarellesi per il costante presidio sul nostro territorio Comunale. Ringraziamo anche il Senatore Paolo Ripamonti per averci donato 100 mascherine che in aggiunta a quelle pervenute dalla Regione Liguria sono state distribuite casa per casa. Un plauso anche agli Assessori Luca Gardella Vice Sindaco, che con la sua presenza e perseveranza ha garantito la pulizia e la manutenzione ordinaria del paese, l’avvio del nuovo servizio di raccolta differenziata, la distribuzione delle mascherine ai cittadini e l’aggiornamento costante della pagina facebook del comune oltre a seguire tutte le sue deleghe e poi anche all’assessore Andrea Scarrone che si fatto carico di fare la spesa e distribuire i generi alimentari per le famiglie che hanno richiesto il contributo”.

“Tutti assieme abbiamo gestito una situazione più grande di noi correndo anche dei rischi ma con risultati soddisfacenti, la comunità ha risposto bene e registriamo contagi zero da coronavirus COVID-19. Bisogna però ribadire il concetto che siamo ancora distanti dalla normalità e che questo è un momento assai delicato, facendo fede al senso di responsabilità chiediamo a tutti i residenti di seguire le indicazioni ministeriali per combattere il covid 19; mantenere le distanze sociali consigliate, di indossare mascherine sempre e di restare a casa il più possibile per la nostra salute e per quella degli altri” conclude il primo cittadino.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA