Alassio. Il Centro Nazionale Sportivo Libertas, per volontà del presidente regione Liguria Roberto Pizzorno, in collaborazione con Lucia Ragazzi presidente di Free Yoga leader di settore in Italia, in questo periodo di stop di allenamenti e competizioni sportive, decide di regalare ad associazioni, tecnici, atleti, affiliati la possibilità di avvicinarsi alla disciplina dello yoga.

Da tempo ormai sia in Italia, sia in campo internazionale, lo yoga è entrato a far parte delle normali metodologie di allenamento in ogni disciplina, di ogni grado, da dilettanti a professionisti.

Il legame tra yoga e sport è molto forte perché i benefici derivanti dalla pratica dello yoga, se orientati a migliorare le performance sportive, sono enormi.

La pratica dello yoga aumenta la forza, la flessibilità, la coordinazione, l’equilibrio, salute e benessere. Il respiro, abbinato al movimento, sviluppa le capacità di coordinazione, permette di imparare a gestire al meglio il dispendio energetico durante l’attività sportiva, di abbreviare i tempi di recupero, potenzia la capacità di concentrazione e di controllo sull’energia mentale, sviluppa la capacità di gestire le situazioni di tensione, elimina ansie e paure derivanti dall’attività sportiva, come l’ansia da prestazione per la competizione.

Sono quindi disponibili anche lezioni yoga online per il resto della famiglia: adulti, bambini, terza età e donne in gravidanza, per principianti e per praticanti più esperti. Per chi ama un approccio dolce o per chi desidera una pratica dinamica. Spazio anche alle tecniche di respirazione pranayama ed alla meditazione.

Le lezioni yoga online sono guidate in diretta da insegnanti qualificati che possono interagire con ogni singolo studente in ogni momento della lezione e tutti possono praticare yoga, comodamente da casa, al mattino, al pomeriggio ed alla sera.

Per questo è nato il progetto Yoga @ Home – lezioni online a casa, gestito da Lucia Ragazzi con lo staff di Essere Yoga e Benessere , Insegno Yoga , Free Yoga e con insegnanti o centri di tutta italia.

“Crediamo pertanto sia cosa utile e gradita la possibilità di beneficiarne in questo periodo gratuitamente e caldeggiamo vivamente che ogni associazione ne dia notizia, regalando a sua volta questa possibilità ad ogni suo tecnico ed atleta” dichiarano i promotori dell’iniziativa.

Per partecipare alle lezioni gratuite inviare una e-mail a online@essereyogaebenessere.com

indicando data ed ora della lezione desiderata e codice Free Yoga Libertas.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 3387397108 o consultare il sito www.essereyogaebenessere.com cliccando qui.