Volontariato, l’associazione Zueni d’Arbisoa rinnova il direttivo

Albisola. L’associazione apartitica Zueni d’Arbisoa è arrivata ormai al sesto anno di attività. Nell’associazione fanno parte numerosi giovani albisolesi che donano gratuitamente parte del loro tempo libero per supportare la comunità in cui vivono.

Vista l’attuale situazione l’associazione per questo anno sociale focalizzerà le sue energie sul tema dell’emergenza sanitaria.

Il 10 maggio prossimo, gli zueni rinnoveranno il loro direttivo. Per questo motivo, l’attuale presidente Alex Nuara chiede a tutti i giovani dai 15 ai 35 anni sensibili al mondo del volontariato di aiutare l’associazione a crescere per dare un supporto maggiore per le attività che verranno portate avanti, nel pieno rispetto delle ordinanze ministeriali.

Per chiunque fosse interessato, è possibile contattare l’associazione sulla relativa pagina di Facebook.