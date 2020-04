Video contest “Lo Sport ai tempi del Coronavirus” un successo per duecentomila

Oltre 200.000 persone raggiunte in soli sette giorni. Il video contest “Lo Sport ai tempi del coronavirus” lanciato da Stelle nello Sport sulla propria pagina www.facebook.com/stellenellosport viaggia a numeri da record e rappresenta una vetrina straordinaria per tantissime società sportive liguri che reagiscono così alla crisi.

Ad oggi sono 80 le associazioni che hanno inviato il proprio video con 123.275 visualizzazioni complessive e 55.090 interazioni. Allenamenti in casa, improbabili sfide in salotto, ingegnose “sedute pesi”. Lo sport ai tempi del Coronavirus non si ferma e si trasferisce nelle case. E rimane, soprattutto, uno strumento per mantenere collegati tanti giovani in un abbraccio virtuale.

“Tra le numerose attività di Stelle nello Sport – spiega Michele Corti, ideatore del progetto – abbiamo voluto creare questa novità per regalare alle società una ulteriore vetrina e valorizzare come sempre l’attività e l’impegno di tecnici, dirigenti e atleti”.

Ogni associazione sportiva può inviare il proprio video tramite wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o tramite whatsapp al numero 3929591172. I video vengono caricati e possono essere votati con un “like” nella apposita playlist www.facebook.com/watch/stellenellosport/263132598049823

“Il contest proseguirà fino all’11 maggio e ogni giorno numerose associazioni si aggiungono – prosegue -. È davvero una bellissima occasione per tutti: chi continua a fare sport in casa, chi inventa e produce il video e per le Società che possono così far conoscere la propria attività. Alla Società il cui video avrà riscosso il maggior numero di ‘Mi Piace’, omaggeremo un bonus di 500 euro in materiali e servizi offerti dai nostri partner All Sport Genova e Genovarent, ma più che mai tutte le società saranno vincitrici, in attesa di poter tornare in campo con i propri ragazzi”.

Al momento in testa al contest c’è il video del Lavagna ’90 con i suoi giovani pallanuotisti e sincronette. Ben 870 “like” ed oltre 8.300 visualizzazioni. Rincorrono le ginnaste della Polisportiva Quiliano con 573 “like” e un video apprezzato per ben 5.057 volte. Sul terzo gradino del podio, al momento, le ragazze di ritmica e artistica della Ginnastica Riboli con 501 “apprezzamenti” e ben 5.710 visualizzazioni. A un passo ci sono pallavoliste della Normac Avb con 451 “like” e 2.304 visualizzazioni e i judoka della Pro Recco con 448 “like” su 2.265 visualizzazioni.

Al seguente link https://youtu.be/vofSrTJjplg un medley dei primi 70 video in concorso.

All’indirizzo www.stellenellosport.com/progetto/video-contest-2020 la classifica provvisoria (in continua evoluzione).