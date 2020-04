Video contest di Stelle nello Sport, partecipazione aperta fino all’11 maggio

“Lo Sport ai tempi del coronavirus” non si arrende. Le immagini che arrivano dalle case degli atleti liguri sono una esplosione di gioia, originalità e voglia di tornare in pista, o campo, o vasca…

Il video contest lanciato da Stelle nello Sport sulla propria pagina www.facebook.com/stellenellosport ha riscontri da record. Più di 200 mila visualizzazioni e oltre 300 mila persone raggiunte. Una vetrina straordinaria per tantissime società sportive liguri che reagiscono così alla crisi.

La classifica è in costante aggiornamento. In vetta è balzata la Pro Recco Judo il cui video è stato visto 7.617 volte e ha ottenuto 1.251 “like”. Scalano così al secondo posto i giovani del Lavagna ’90 con un video che è stato visto più di 10 mila volte e ha un riscontro di 1.151 mi piace. Terzo posto in rimonta per le ragazze di ritmica e artistica della Ginnastica Riboli (9.842 visualizzazioni e 959 like). Inserimento super per i ragazzi dell’Arci Amici ’72: in pochi giorni 5.972 visualizzazioni del loro video con ben 796 mi piace. Quinto posto per la Polisportiva Quiliano con 632 “like” e un video apprezzato per ben 6.218 volte.

Ogni associazione sportiva può inviare il proprio video tramite wetransfer alla mail info@stellenellosport.com o tramite Whatsapp al numero 3929591172.

I video vengono caricati nella playlist “Lo Sport ai tempi del coronavirus” all’indirizzo https://www.facebook.com/watch/stellenellosport/263132598049823 dove possono essere visti, condivisi e votati con il “like”. C’è tempo fino all’11 maggio per partecipare e far “apprezzare” il proprio video.

Alla società il cui video avrà riscosso il maggior numero di “mi piace”, sarà dato in omaggio un bonus di 500 euro in materiali sportivi e servizi offerti dai partner All Sport Genova e Genovarent, ma più che mai tutte le società saranno vincitrici, in attesa di poter tornare in campo con i propri ragazzi.

Ecco un medley dei video in concorso: https://youtu.be/vofSrTJjplg

All’indirizzo www.stellenellosport.com/progetto/video-contest-2020 la classifica ad oggi (in continua evoluzione).