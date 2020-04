Varazze, una mostra storica fotografica virtuale sulla festa di Santa Caterina

Varazze. A pochi giorni dal 30 aprile 2020, a Varazze, festa di Santa Caterina, compatrona della città, d’Italia e d’Europa, nonostante le restrizioni dovute alla pandemia in atto, l’intera comunità con la coordinazione del aindaco Alessandro Bozzano, del parroco don Claudio Doglio e la fattiva collaborazione dell’Oratorio Salesiano Don Bosco e Banda Cardinal Cagliero, si sta preparando a rendere omaggio e celebrare, con la consueta devozione, il rito dello scioglimento del voto, fatto alla Santa che nel 1376 la liberò dalla peste.

Naturalmente non ci potranno essere né il corteo storico e nemmeno la tradizionale processione votiva che, come comunicato dal Comune, sarà sostituita da un corteo ristrettissimo, a cui parteciperanno unicamente il sindaco Alessandro Bozzano e don Doglio, che partirà dalla statua di Santa Caterina nella Marina di Varazze con tappa sul Ponte del Teiro per la benedizione ai Monti, in Piazza Bovani per la Benedizione al Mare e che terminerà in Piazza Santa Caterina per la messa con i sacerdoti di Varazze. La messa sarà ripresa da Televarazze e trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano.

In questo contesto, oltre alla Novena di Santa Caterina, nove serate con le videoriflessioni di don Claudio Doglio per la festa di Santa Caterina e la decima (30 aprile) con il conclusivo videocommento, pubblicati sulla pagina Facebook dell’Oratorio Salesiano Don Bosco Varazze, ci sarà il video di “Oggi Facciam” che la Banda Cardinal Cagliero manderà sui social, ritornello che echeggerà all’unisono da tutti i balconi della città addobbati con fiori bianchi o da un drappo bianco alle ore 11,30, alle 14 e alle 17.

Varagine.it, archivio storico fotografico sulla città di Varazze, anziché allestire la tradizionale mostra storica fotografica su Santa Caterina per le vie del centro cittadino, ne ha preparato una “virtuale”, dove sono pubblicate oltre 800 foto d’epoca che illustrano la processione a partire dagli inizi dello scorso secolo.

“Quest’anno a Varazze, per i motivi che tutti conosciamo – comunica Varagine.it – abbiamo deciso di allestire una grande mostra virtuale: uno slideshow dove potete navigare velocemente tra una foto e l’altra. Se avete un monitor grande potete vederla a tutto schermo cliccando F11 della vostra tastiera. Per gli smartphone si consiglia la visione orizzontale. Buona visione e buona Santa Caterina a tutti!”.

.