Varazze, la forte pioggia causa movimento franoso ai Piani di San Giacomo: interventi in corso

Varazze. La frana che aveva riversato sul terreno pietrisco e terra lo scorso 23 novembre ai Piani di San Giacomo a Varazze, questa mattina a causa delle forti piogge che si sono abbattute sulla provincia savonese ha aggravato la situazione.

“Abbiamo avuto due o tre ore di acqua fortissima – afferma il sindaco di Varazze Alessandro Bozzano – Per questo motivo la protezione civile si è recata al Deserto per controllare che i rilasci d’acqua della frana siano regolari e non ci siano disassamenti del sedime stradale”.

“Un movimento franoso l’abbiamo avuto sulla strada di Beffadosso, ai Piani di San Giacomo. La parte superiore della montagna è franata sulla strada – specifica il primo cittadino – Sul posto si sono recati i volontari di protezione civile e i tecnici del Comune”.

Al momento la strada rimane chiusa per i lavori di manutenzione, “la speranza è quella di riaprire la strada almeno con una corsia per non isolare San Giacomo Alta” conclude fiducioso Bozzano.