Val Bormida, le pubbliche assistenze ringraziano l’Huvepharma per il disinfettante donato

Altare. Nei giorni scorsi la ditta Huvepharma srl di Garessio ha donato un’ingente quantità di disinfettante alle pubbliche assistenze della vicina Val Bormida, fondamentale per svolgere il proprio servizio in questo delicato periodo. A tale proposito le pubbliche assistenze Anpas dell’ambito Valbormida, con un comunicato congiunto, l’azienda garessina.

“A nome di tutte le pubbliche assistenze valbormidesi – dichiarano – ringraziamo sentitamente Huvepharma srl per il disinfettante donatoci, grazie a cui abbiamo potuto garantire al meglio il servizio nella massima tutela dei militi e dei pazienti e supportare altre attività locali impegnate nella gestione dell’emergenza Covid-19. Ringraziamo anche il comando dei vigili del fuoco di Savona per aver messo a disposizione mezzi e personale per il trasporto del materiale in Val Bormida”.

“Un ringraziamento particolare va anche al Lions Club e a R.I Canalicum n. 982 Grande Oriente d’Italia della Valle Bormida per l’omaggio di materiale e di dispositivi di protezione necessari in questo periodo di emergenza e a tutti coloro che ci hanno sostenuto con donazioni e omaggi di materiale. In questo momento critico – concludono – la vicinanza e la solidarietà dei cittadini valbormidesi non sono certo mancate”.