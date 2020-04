Val Bormida Experience, webinar gratuiti per dare un supporto agli operatori della filiera turistica

Cairo Montenotte. Il Comitato Matrice aderisce, attraverso il progetto Val Bormida Experience, al progetto “ViA(E) – Lomellina, Monferrato, Val Bormida, Riviera” e come prima azione invita gli operatori turistici del territorio a partecipare a tre appuntamenti per dotarsi di conoscenze e strumenti di comunicazioni indispensabili ad affrontare un nuovo avvio di attività.

Il Consorzio Operatori Turistici Sistema Monferrato, nell’ambito delle attività di formazione già previste per i propri associati, in collaborazione con Alexala – ATL della Provincia di Alessandria e Val Bormida Experience sta invitando in queste ore gli operatori turistici del Monferrato, della Valle Bormida, della Lomellina e della Riviera a partecipare a tre lezioni in diretta (incontri/webinar), a partire dal 27 aprile.

In un momento delicato e di indubbia preoccupazione per il futuro del turismo, si propone un’iniziativa che supera il corporativismo e i confini amministrativi, aprendosi a tutti gli addetti ai lavori del settore (hotel, agriturismi, B&B, ristoranti, guide turistiche, commercio, produttori, eccetera) e a titolo del tutto gratuito.

A tutti i partecipanti che si registreranno sarà offerto, solo per i mesi di maggio e giugno, il libero utilizzo della “biblioteca digitale” dei post incentrati sul contenuto del progetto ViA(E) per alimentare i propri canali social, facebook e instagram: è un’importante opportunità per permettere di gestire al meglio il rilancio locale del turismo messa a disposizione, oltre che dei soci del consorzio e dell’ATL, di tutti gli operatori del territorio sul tema: Comunicare il territorio e l’impresa turistica sui social #storiedibellezza.

Il corso di formazione si svolge nell’ambito del progetto “ViA(E) – Lomellina, Monferrato, Val Bormida, Riviera”. Lucio Gamba, amministratore delegato di RedAbissi_RedHab, spiegherà le strategie e le soluzioni per orientarsi nel mondo della comunicazione sui principali social network. I temi delle lezioni aperte a cadenza settimanale sono:

27 aprile ore 15,30 – livello base: L’utilizzo corretto dei social nel tempo dell’emergenza e il futuro della comunicazione – la biblioteca digitale;

4 maggio ore 15,30 – livello intermedio Facebook e Instagram: come creare una campagna ADV riducendo al minimo i costi;

11 maggio ore 15,30 – livello intermedio Facebook e Instagram: la fotografia come strumento di comunicazione sui social.

Il progetto “ViA(E) dai Navigli alla Provenza” – ideato e promosso da Sistema Monferrato e Alexala – nasce nel 2019 con il preciso obiettivo di creare un prodotto nuovo, trasversale a Lombardia, Piemonte e Liguria e finalizzato a promuovere un turismo di prossimità rivolto a un bacino potenziale di oltre otto milioni di turisti italiani. I territori coinvolti sono la Lomellina, il Monferrato, la Valle Bormida e la Riviera. Questi appuntamenti formativi sono un piccolo passo per uniformare per comunicare un territorio vasto in modo uniforme, dando ai turisti messaggi chiari che infondano sicurezza e fiducia.