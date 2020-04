Vado Gateway dona 2.500 mascherine al centro Vada Sabatia

Vado Ligure. “La solidarietà è contagiosa a Vado Ligure! Si susseguono e si moltiplicano ogni giorno i gesti di grande generosità delle grandi e piccole imprese locali per affrontare insieme, uniti e più forti, il grande pericolo del coronavirus”.

Così il Comune di Vado Ligure, che ha annunciato un’altra iniziativa solidale: “Oggi vogliamo ringraziare pubblicamente Vado Gateway che ha destinato al centro Vada Sabatia la fornitura gratuita di ulteriori 2500 mascherine chirurgiche a protezione degli ospiti e di tutti gli operatori che ogni giorno li assitono e si prendono cura della componente più fragile della nostra comunità”.

“Grazie e nome di tuti loro e di tutte le loro famiglie che mai, come in questo momento, vorrebbero e non possono star loro accanto e vivono nella distanza dalle loro case la preoccupazione di saperli al sicuro”.