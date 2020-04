Vado, Franco Tarabotto alle famiglie del settore giovanile: “La speranza è quella di proseguire insieme”

Vado Ligure. Sono ormai trascorsi due mesi dalla sospensione degli allenamenti ed è ormai certo che la stagione del calcio giovanile è terminata, almeno per quanto riguarda l’ambito agonistico. Arriverà comunque il giorno in cui i tanti praticanti si potranno ritrovare sul campo. A tal proposito, Franco Tarabotto, presidente del Vado FC, ha diffuso un messaggio.

“Visto il perdurare dell’emergenza sanitaria – dichiara -, saluto tutte le famiglie del settore giovanile, ringraziando per la disponibilità e pazienza dimostrata in questo periodo non facile. La società è consapevole e attenta a tutte le dinamiche e si appresterà, con le persone competenti, a prendere delle decisioni nel più breve tempo possibile e nell’interesse reciproco“.

“Come primo passo provvederò, l’ultima settimana del mese di aprile, alla sanificazione di tutti i locali e delle strutture del Vado FC – prosegue Tarabotto -. In attesa di decreti governativi che specificheranno tutte le linee guida da seguire, è mia intenzione proseguire in tutta sicurezza e valutare tutto quello che i miei tecnici proporranno“.

“La speranza mia e del Vado FC 1913 è quella di proseguire insieme questo percorso, che potrà essere pieno di ostacoli ma anche sicuramente di soddisfazioni – conclude -. Il presidente Tarabotto sarà sempre al vostro fianco“.