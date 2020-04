Va dal padre che sta morendo: annullata la sanzione

Pietra Ligure/Pavia. E’ stata annullata la sanzione che domenica i carabinieri di Santa Giuletta, in provincia di Pavia, avevano fatto a un pietrese che si era recato dal padre in fin di vita per dargli l’ultimo saluto.

Avevamo raccontato la sua vicenda ieri: una storia che aveva toccato non poco i lettori, scatenando anche qualche polemica. L’uomo, infatti, si è recato da Pietra Ligure nel pavese per assistere il padre morente, nella sua casa a Belgioso. Fermato dai carabinieri nei pressi della località lombarda di Mezzanino, aveva spiegato le ragioni del suo viaggio ma i militari avevano provveduto ugualmente a sanzionarlo.

Nel corso del controllo infatti l’uomo, che ha spiegato di essere beneficiario di legge 104 per assistere il padre malato terminale, non aveva con sé la documentazione per dimostrarlo. Da qui la sanzione, non notificata in attesa delle necessarie verifiche.

Nella giornata di ieri i carabinieri hanno ottenuto le conferme del caso: la versione del pietrese è stata infatti confermata da suo fratello, che lo stava aspettando per dargli il cambio. A quel punto la sanzione è stata annullata.

TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SULL’EMERGENZA