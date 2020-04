Un Alessandro Greco giocoliere nel “Se Vabbè” di Ronny Mengo

Alassio. Il “Cobra“, all’anagrafe Alessandro Greco, nella stagione in corso stava cercando di dare il suo contributo per portare alla salvezza l’Alassio FC. I gialloneri, dopo una partenza difficoltosa, si erano risollevati fino a raggiungere il dodicesimo posto, intravvedendo l’uscita dalla zona playout.

Il campionato, però, con ogni probabilità non vedrà una fine. In questo periodo molti calciatori, pur costretti tra le mura domestiche, non abbandonano il pallone, svolgendo esercizi, compatibilmente con gli spazi a disposizione.

C’è anche chi si diverte e lo fa dando spettacolo sui social. È il caso di Greco che, grazie alla sua abilità col pallone, o meglio, coi palloni, è finito nella puntata odierna del “Se Vabbè“, la rubrica curata da Ronny Mengo all’interno del programma SportMediaset che raccoglie brevi filmati sportivi spettacolari, in un rapido susseguirsi di divertenti esibizioni, giocate difficoltose e talvolta fortunose oppure disastrose.

Tra un tiro a canestro in un betoniera o in bicchiere, ecco la rapida comparsata di Alessandro (a 50″ nel video) mentre si esibisce in un numero da giocoliere con tre palloni da calcio. Il centrocampista, ex di Savona, Imperia e Dianese&Golfo, si è presentato sullo schermo indossando una maglia del Padova, squadra della città della fidanzata Marianna che in questi giorni non può vedere, a causa della quarantena.