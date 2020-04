Ultimo appuntamento con le videoconferenze sull’atletica: domani c’è Anna Incerti

Pietra Ligure. Domani, venerdì 1 maggio alle ore 17, appuntamento con l’ultima videoconferenza su Skype degli incontri organizzati dall’Asd RunRivieraRun nell’ambito dell’Accademia della Corsa dal titolo “I Re e le Regine dell’Atletica ai tempi del Covid-19. L’attività fisica, un modo per sconfiggere il nemico invisibile”.

Dopo i primi quattro appuntamenti, sabato 18 aprile con il re delle Ultramaratone Giorgio Calcaterra, mercoledì 22 aprile con il re delle Maratone Stefano Baldini, venerdì 24 aprile con il re dei 10.000 metri Stefano Mei e mercoledì 29 aprile con Nadia Ejjafini, primatista italiana di mezza maratona, sarà la volta della splendida Anna Incerti, campionessa europea di Maratona a Barcellona 2010.

Interverranno Riccardo Artesi, presidente Fidal Liguria, e Stefano Scaini, docente nel corso di Scienze Motorie all’Università di Udine e campione del mondo Juniores di corsa in montagna nel 2001 e 2002. Introduce e modera Luciano Costa, presidente dell’Asd RunRivieraRun.

La partecipazione è a numero chiuso. Per partecipare è sufficiente inviare un’email a info@runrivierarun.it inserendo il proprio indirizzo Skype per poter essere contattati; chi desidera potrà prenotarsi per porre una domanda.

Il logo utilizzato per gli incontri è stato realizzato dall’artista, illustratore e vignettista genovese-londinese Massimo Fenati, che ha sconfitto, nella sua casa nel Regno Unito, il Covid-19. Perché “la vita non è aspettare che passi la tempesta, ma imparare a ballare sotto la pioggia”, come disse Mahatma Gandhi.