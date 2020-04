Tovo, dal 26 aprile scatta l’obbligo di indossare mascherine protettive

Tovo San Gicomo. Con l’ordinanza numero 13 firmata dal sindaco Alessandro Oddo, il Comune di Tovo San Gaicomo ha disposto, a partire dal prossimo 26 aprile, l’obbligo di indossare mascherine protettive o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca all’interno di esercizi commerciali, uffici pubblici, uffici postali, mezzi del trasporto pubblico, nonché in tutte le circostanze ove, in luogo pubblico o aperto al pubblico, non sia possibile mantenere la distanza prescritta di almeno un metro prevista dal richiamato Dpcm del 10 aprile.

Nel comune della Val Maremola sta infatti proseguendo, da parte di Poste italiane, la consegna delle mascherine della Regione Liguria: tale attività dovrebbe proseguire fino a fine mese.

Intanto l’amministrazione comunale ha deciso di acquistare un congruo numero di mascherine Dpi certificate da distribuire direttamente ai tovesi con l’aiuto e la collaborazione della protezione civile locale.