Toti: “Attendiamo linee guida chiare su Fase 2, auspico che alcune storture del Dpcm siano corrette”

Liguria. ”Oggi è stato a Genova il presidente del consiglio Conte. Con lui abbiamo parlato di infrastrutture, ma soprattutto dell’ordinanza regionale che abbiamo emanato domenica così come hanno fatto altre regioni italiane”. Lo ha detto ieri sera nel consueto punto di aggiornamento sull’emergenza Covid-19 il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.

“Al premier – ha spiegato – abbiamo chiesto linee guida chiare e parametri seri sull’andamento dei contagi, in modo da poter proseguire con la fase 2 che inizierà formalmente per il Paese dal 4 maggio prossimo. Ci auguriamo che nelle prossime ore si possa dare il via ad un percorso di collaborazione tra regioni ed esecutivo secondo le diverse esigenze dei territori e auspico che nei prossimi giorni alcune storture del dpcm possano essere corrette”.

“Discuteremo di tutto questo in videoconferenza con i ministri Speranza e Boccia – ha detto Toti – nell’auspicio che ci sia la massima collaborazione per cogliere anche le diverse specificità dei territori che hanno esigenze differenti”. Il presidente Toti ha fatto presente che la situazione in Liguria “è incoraggiante dal punto di vista dei numeri e che il sistema sanitario ligure sta portando avanti una massiccia politica di tamponi nelle RSA, grazie anche al contributo non solo delle Asl ma anche di personale della protezione civile. Molti casi positivi arrivano infatti da queste strutture che sono però monitorate e dove i controlli stanno andando avanti senza sosta ”.