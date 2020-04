Torino-Savona, domani riapre al traffico il viadotto Mollere

Millesimo. Dalle ore 6 di domani, giovedì 30 aprile, sarà completamente ripristinato il transito sul viadotto Mollere in carreggiata direzione Savona, lungo l’autostrada A6 Torino-Savona tra gli svincoli di Ceva e Millesimo.

L’intervento sul viadotto, avviato nel mese di settembre 2018 nell’ambito del programma di ammodernamento e continuo innalzamento degli standard qualitativi e di sicurezza dell’autostrada promosso dalla società, ha richiesto la demolizione del vecchio impalcato in cemento armato, costruito alla fine degli anni ’50 ed aperto al traffico nel 1965, che è stato completamente sostituito da uno in acciaio-calcestruzzo, più leggero, più resistente ai carichi e agli agenti atmosferici e pertanto più performante, rendendo altresì l’opera adeguata alle normative antisismiche in vigore.

I lavori hanno riguardato inoltre le pile esistenti con interventi specifici di adeguamento. L’opera, lunga complessivamente circa 510 metri, è composta da 20 campate, con travi di luce variabile dai 25 ai 35 metri circa tra loro continue che hanno permesso di ridurre i giunti sulla pavimentazione ad appena due con notevole miglioramento del confort di guida e della sicurezza.

Per la realizzazione dell’opera sono stati utilizzati 980.000 chilogrammi di acciaio Corten, 440.000 kg di acciaio in barre, 2.000 metri cubi di calcestruzzo ed oltre 1.500 metri di barriere di sicurezza.

L’impegno dei tecnici e delle maestranze, con turni festivi e notturni anche in un periodo emergenziale come questo, ha consentito il raggiungimento degli obiettivi prefissati nel minor tempo possibile nonostante le diverse difficoltà operative specie nelle fasi di varo anche a causa della zona impervia in cui il viadotto è situato.

La natura dell’intervento ha comportato necessariamente la chiusura al traffico del viadotto con istituzione di uno scambio di carreggiata senza però che ciò abbia pregiudicato la sicurezza degli utenti, evitando inoltre la formazione di code grazie all’utilizzo di un mezzo speciale in grado di movimentare, in presenza di traffico ed in totale sicurezza, le barriere new jersey in funzione dei maggiori flussi di traffico.

Ciò ha consentito di disporre sempre di due corsie veicolari lungo la direzione più trafficata, esigenza, questa, particolarmente evidente durante i fine settimana primaverili-estivi e nei ponti festivi quando molti automobilisti si spostano verso la riviera ligure.

Dal prossimo 2 maggio verranno avviate ulteriori attività marginali di finitura che non influenzeranno sull’esercizio della infrastruttura da parte degli utenti e che termineranno entro il prossimo mese di giugno.