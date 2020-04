Coronavirus, Tirreno Power dona 240 mila euro agli ospedali: c’è anche il San Paolo

Vado Ligure. Tirreno Power ha deciso di finanziare l’acquisto di apparecchiature per la terapia intensiva e materiale sanitario per l’ospedale San Paolo di Savona.

L’intervento fa parte di un programma che l’azienda ha avviato per dare il proprio contributo tangibile durante l’emergenza sanitaria in corso nei territori in cui hanno sede le proprie centrali.

I lavoratori hanno deciso di partecipare donando ore del proprio lavoro e l’azienda ha moltiplicato questa donazione per cinquanta volte arrivando così a raccogliere più di 240 mila euro per interventi a favore di sanità, ricerca e formazione.

Con queste risorse possono essere acquistati 12 respiratori per terapia intensiva e altro materiale sanitario destinato agli ospedali San Paolo di Savona, San Paolo di Civitavecchia e Cotugno di Napoli. Un contributo di 55 mila euro è stato dato all’istituto Spallanzani di Roma per la ricerca biologica sul Covid-19.

“Tirreno Power contribuisce inoltre al programma ‘Non da soli’ di Save The Children sostenendo i progetti dell’associazione in Liguria, Lazio e Campania. Grazie al sostegno di Tirreno Power verrà fornito materiale didattico e supporto attraverso attività educative e accompagnamento allo studio on-line per 160 ragazzi tra i 6 e i 16 anni e aiuti materiali per 36 famiglie in condizioni di fragilità socio-economica”.