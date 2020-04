Tenta il suicidio ferendosi alla testa, sempre gravi le condizioni dell’insegnante di Sassello

Sassello. Restano ancora molto gravi le condizioni di G.G., insegnante di Sassello di 55 anni che ha tentato il suicidio sparandosi alla testa con un’arma da stantuffo utilizzata nelle macellerie.

L’uomo era rimasto gravemente ferito e dopo essere stato soccorso e trasportato d’urgenza all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico per rimuovere l’ematoma interno legato al grave trauma cranico.

Per questa mattina è attesa una Tac cranica per delineare il quadro clinico del 55enne.

L’uomo resta ricoverato in isolamento nel reparto di Rianimazione del nosocomio pietrese, in prognosi riservata, sotto stretta osservazione medica e rimane in pericolo di vita.

Lo staff dell’ospedale Santa Corona sta monitorando l’evoluzione delle sue condizioni e la risposta alle cure e terapie.

Quanto alle ragioni del tentativo di gesto estremo, si era appreso che l’esercente da tempo soffriva di crisi depressive: l’attuale situazione di emergenza legata al coronavirus potrebbe avere inciso nelle sue volontà suicide.