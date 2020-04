Teatro: un’antologia online per famiglie e scuole, tra fiabe e racconti anche a scopo didattico

Savona. Fiabe classiche e contemporanee, racconti e leggende della tradizione regionale, ma anche ritratti di grandi personaggi ed eventi storici: tutto questo grazie a “Fita racconta…”, ricca e coinvolgente antologia online presto a disposizione di piccoli e grandi, famiglie e insegnanti, per rilassarsi, scoprire e imparare divertendosi.

Un impegno speciale per il mondo dei giovani e della scuola non poteva certo mancare fra le numerose iniziative che la Federazione Italiana Teatro Amatori, leader in Italia con circa 1.500 compagnie aderenti, sta mettendo in campo in questo periodo di forzata inattività sui palcoscenici reali: ma non certo su quelli virtuali, resi vivaci e appassionanti attraverso operazioni ad hoc quali “Resto a casa in compagnia” e “DanteDì”, oltre che con l’offerta, sul proprio canale YouTube, di quattro spettacoli vincitori dell’ultimo Premio Fitalia.

Punto forte di “Fita racconta…” sarà, come sempre, la straordinaria diffusione in Italia della realtà Fita, che con un apposito bando ha chiamato a raccolta le proprie compagnie, presenti in tutte le regioni. Duplice la proposta: presentare una videofiaba/racconto per bambini, della durata massima di 4 minuti (anche della tradizione locale e in vernacolo, con l’aggiunta di sottotitoli se di non agevole comprensione); oppure un video di non più di 9 minuti, nel quale raccontare personaggi e avvenimenti presenti nei programmi scolastici di qualsiasi disciplina, a particolare beneficio, quindi, delle scuole di ogni ordine e grado e dei docenti attualmente impegnati nella didattica a distanza.

Vagliate dalla Commissione Artistica della Federazione, le clip saranno poi diffuse attraverso i canali web Fita e messe a disposizione degli interessati anche attraverso il sito www.fitateatro.it.

“In queste settimane difficili – commenta il presidente nazionale, Carmelo Pace – abbiamo visto concretizzarsi pienamente quello che da sempre, negli oltre settant’anni di attività della nostra Federazione, per noi è un principio fondamentale: essere gruppo, condividere passione e impegno per il comune obiettivo di diffondere la cultura teatrale. Con questa nuova iniziativa vogliamo mettere la nostra forza creativa e organizzativa a disposizione delle famiglie e del mondo della scuola, ambito nel quale – conclude Pace – siamo l’unica realtà del settore in Italia ad aver siglato un protocollo d’intesa con il Miur, con il quale il teatro è stato inserito nei Percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento”.