Tari e tributi locali, Pastorino (Leu): “Scongiurare chiusura attività, serve supporto per tutti”

Regione. “Nel decreto aprile sono previsti dei provvedimenti a sostegno delle imprese e delle attività commerciali. Il Governo e la maggioranza sono impegnati in uno sforzo costante per essere al fianco di chi sta già pagando dazio alla crisi economica causata dal Coronavirus. Auspico che nel testo siano inserite anche delle misure di agevolazione sul pagamento della Tari e dei tributi locali. Sono costi che spesso rischiano di mettere in ulteriore affanno gli esercenti e gli imprenditori”.

Lo dichiara il deputato di èViva, Luca Pastorino, segretario di presidenza alla Camera per Leu.

“L’impegno – aggiunge Pastorino – è quello di arginare l’urto della crisi. L’obiettivo è di supportare tutti nella ripresa, scongiurando la chiusura di attività e la perdita di posti di lavoro. In questa strategia va tenuto conto dei tributi che possono sembrare ‘secondari’, ma non lo sono affatto”.

