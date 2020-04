Subito l’asporto poi i negozi, mentre bar e ristoranti attendono: la possibile time-line della Fase 2

Italia. Sono ore febbrili, con incontri tra Governo e Regioni, Comuni e parti sindacali: sul tavolo la Fase 2, la ripartenza del Paese, o meglio la time-line che ne delineerà le linee guida.

“Autorizzare dalla metà di maggio prima l’apertura dei negozi al dettaglio, poi di bar e ristoranti: la volontà sarebbe di far riaprire i negozi dall’11 maggio e la ristorazione dal 18”. Sembra essere l’ipotesi più concreta emersa tra le tante formulate, con il Governo che avrebbe stilato una possibile time-line delle riaperture.

Questa, secondo quanto si evince da Ansa.it, prevedrebbe quindi lo stop prolungato, oltre il 4 maggio, “ma con la possibilità di eccezioni, come consentire la vendita da asporto per la ristorazione, che si aggiungerebbe alle consegne a domicilio, già permesse”.

Inoltre, saranno probabilmente permessi “gli spostamenti anche fuori dal proprio Comune e all’interno delle singole Regioni dal 4 maggio, lasciando però in vigore i limiti alla mobilità intra-regionale”.

Niente di deciso, va chiarito, ma questo sarebbe al momento l’orientamento prevalente.

Dal 2006 crediamo si possa fare informazione locale online di qualità. Ogni giorno sempre più cittadini, savonesi e non, visitano IVG per sapere cosa accade nel nostro territorio.

Siamo e saremo sempre gratis, ma vogliamo crescere ancora: e per farlo abbiamo bisogno di te.

In cambio ci impegneremo ogni giorno a raccontare sempre più il nostro territorio con notizie, dati e video in tempo reale. E anche a sostenerlo: parte della tua membership aiuterà il no profit locale.